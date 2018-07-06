Более 50 туристов пропали без вести после кораблекрушения в Таиланде – СМИ

В Таиланде 53 человека пропали без вести после того, как возле побережья Пхукета перевернулись три судна. Инцидент произошел в 17.45 по местному времени (13.45 мск).

Как пишет агентство «Синьхуа», всего на судах находились 93 человека. В настоящий момент живыми найдены 27 туристов, все члены экипажей и гиды.

Также сообщается, что было обнаружено тело одного погибшего в результате инцидента.