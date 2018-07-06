Ушел из жизни ведущий RT America Эдвард Шульц

В Вашингтоне в возрасте 64 лет скончался ведущий телеканала RT America Эдвард Шульц. Журналист умер утром 5 июля в своем доме.

«Мы опустошены известием о внезапной смерти нашего блестящего ведущего, одного из лучших тележурналистов в Америке, Эда Шульца», — заявила главный редактор RT Маргарита Симонян.

Эдвард Шульц проработал в журналистике более 20 лет. Он был ведущим авторской программы The Ed Show на кабельном телеканале MSNBC, а также вел собственное радиошоу The Ed Schultz Show. Свою работу в RT America он начал в 2016 году.