Число жертв взрывов пиротехники в Мексике превысило 20 человек

Число жертв двух взрывов пиротехнических средств, которые произошли в мексиканском городе Тультепеке, увеличилось до 21. Среди жертв инцидента — сотрудники пожарной службы и стражи порядка.

Как пишет Excelsior, ссылаясь на местных врачей, количество раненых также возросло и теперь составляет 46 человек. Состояние девятерых из них врачи оценивают как тяжелое.

В настоящее время полиция выясняет причины случившегося, на месте ЧП работают спасательные службы.