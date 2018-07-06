Число жертв взрывов пиротехники в Мексике превысило 20 человек
Количество раненых также возросло – до 46 человек.
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Число жертв двух взрывов пиротехнических средств, которые произошли в мексиканском городе Тультепеке, увеличилось до 21. Среди жертв инцидента — сотрудники пожарной службы и стражи порядка.
Как пишет Excelsior, ссылаясь на местных врачей, количество раненых также возросло и теперь составляет 46 человек. Состояние девятерых из них врачи оценивают как тяжелое.
В настоящее время полиция выясняет причины случившегося, на месте ЧП работают спасательные службы.