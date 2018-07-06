СМИ назвали место встречи Путина и Трампа

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Президентском дворце в Хельсинки. Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat, ссылаясь на осведомленный источник.

По словам собеседника газеты, саммит Трампа и Путина пройдет в Президентском дворце после переговоров американского лидера с главой Финляндии. В материале подчеркивается, что за день до встречи с Владимиром Путиным, Дональд Трамп также посетит посольство США в Хельсинки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться после саммита НАТО в Хельсинки.