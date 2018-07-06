ЕС наносит себе больший вред: в Госдуме прокомментировали продление антироссийских санкций

Антироссийские санкции наносят Евросоюзу больший вред, чем России. Такое заявление сделал заместитель руководителя комитета ГД РФ по международным делам Алексей Чепа.

«Трудно найти весомое объяснение, для чего продолжаются антироссийские санкции. Тем более когда они самому ЕС приносят более серьезный вред, чем России. Политические игры идут сегодня вопреки интересам народа, и это видят даже в некоторых странах Европы, выступая против санкций», - прокомментировал политик в беседе с RT продление Евросоюзом антироссийских ограничительных мер.

Чепа при этом добавил, что в скором времени такая «позиция изменится». По его мнению, «к этому может подтолкнуть встреча президентов» РФ и США, которая состоится в Хельсинки 16 июля.

«Вряд ли вопрос санкций поднимется напрямую, но точно будет витать в воздухе. Санкционная позиция никогда не приводила к результатам», — резюмировал представитель Госдумы.

Ранее сообщалось, что на саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали политическое решение о продлении антироссийских санкций еще на полгода.