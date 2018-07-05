Машины застряли в расплавленном асфальте из-за жары в Квинсленде

О том, что плохой асфальт - дело не только опасное, но еще и липкое узнали жители австралийского Квинсленда. Там из-за аномальной жары расплавилось дорожное полотно, и машины просто прилипли к шоссе.

Некоторые автомобили ушли в слой битума на десяток сантиметров. Всего в это вязкое болото угодили около полусотни машин.

Местные власти не стали винить в случившемся погоду, всю ответственность взяли на себя. Они обещают не только положить новый асфальт, но и компенсировать ущерб пострадавшим.