Около 500 клиентов «Натали-турс» будут возвращены в Россию до конца недели

Около пятисот клиентов «Натали-турс» будут возвращены в Россию до конца этой недели. Оставшиеся 3 тысячи - в течение ближайших двух недель. Такое заявление сделал глава Ростуризма Олег Сафонов по итогам экстренного заседания наблюдательного совета ассоциации «Тур-помощь», состоявшегося сегодня.

Кроме того Олег Сафонов подсказал алгоритм действий тем, кто сейчас находятся за рубежом и испытывает сложности с заселением.