Британские ученые связали одиночество с генами

Британские ученые пришли к выводу, что гены оказывают непосредственное влияние на то, будет ли человек страдать от одиночества.

Как следует из изучения целой базы данных, в которую входила информация о геноме практически 500 тысяч человек, отдельные регионы геномов связаны с чувством одиночества. 13 из них отвечают за желание «гулять» в пабах и барах, 6 — за желание заниматься спортом в фитнес-залах, и еще 18 образуют стремление принадлежать к различным конфессиям.

Генетические варианты, характерные для людей, страдающих от одиночества, во многих случаях схожи с вариантами, связанными с лишним весом. Иными словами, ученым удалось определить определенную идентичность ощущений на генетическом уровне и вывести предположение о том, что бороться с ними необходимо одновременно. Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Communications.