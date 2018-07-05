МИД РФ призвал международные спортивные организации воздержаться от мероприятий в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва предложила международным спортивным организациям воздержаться от проведения соревнований в США из-за визовой политики Вашингтона.

Она считает, что отказ в американских визах российским спортсменам, у которых есть официальное приглашение на мероприятия в США, является дискриминацией спортсменов и страны, а также ударом по международному спорту.

Представитель МИД РФ, что если такие ситуация повторятся, они могут привести США к изоляции в спортивном мире.

По мнению Захаровой, нельзя потакать государству, которое смешивает спорт и политику