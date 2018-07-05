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В Сирию из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц вернулись 71 274 жителя

Егор Левин
22:40 05.07.2018
Продолжается восстановление мирной жизни в Сирии.
В Сирию из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц вернулись 71 274 жителя
Фото: Karam Almasri / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

Вместе с тем отмечаются отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

Представителями Центра по примирению в районах Эль-Калласа, Эль-Джебель, Эль-Сурьян, Эль-Муаллимин города Алеппо произведена адресная благотворительная помощь 15 семьям русской общины, оказавшимся в тяжелом материальном положении. Выдано 15 продовольственных наборов весом по пять килограмм.

Российской стороной совместно с сирийским правительством продолжается выполнение мероприятий постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс. В администрации населенного пункта Хомс проведена рабочая встреча с директором здравоохранения провинции Хомс по вопросам согласования данных по невосстановленным объектам здравоохранения в провинции и плана их восстановления.

На большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев, благодаря этому из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома вернулось 71 274 жителей Восточной Гуты. Только за прошедшие сутки к родным очагам возвратилось 98 человек.

Для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан, Телль-Биса, Харет-Тукман подразделениями российской военной полиции выставлены дневные наблюдательные посты, осуществляется патрулирование.

С целью улучшения гуманитарной ситуации, оказания медицинской помощи в населенном пункте Эль-Карак провинции Эс-Сувейда проведена гуманитарная акция. Людям передано более 1 тыс. продовольственных наборов, бутилированная питьевая вода, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил пять тонн.

Представителями Центра по примирению проведена работа в районах примирения со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-западной зоне деэскалации.

Представители Центра по примирению враждующих сторон приняли участие в заседании Комитета национального примирения в провинции Эль-Кунейтра. Обсуждены вопросы по проведению более активной разъяснительной работы среди мирного населения и боевиков с целью их убеждения в бессмысленности ведения боевых действий, прекращения противостояния законной государственной власти и правительственным войскам, а также сложения оружия.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 18 сирийцам, в том числе 10 детям.

За прошедшие сутки более 5 тыс. сирийцев покинули западную часть Юго-Западной зоны деэскалации, подконтрольную боевикам, по организованному при содействии российского Центра по примирению гуманитарному коридору вблизи населенного пункта Кафер-Шамс. Всего за неделю из данной зоны в районы, подконтрольные сирийскому правительству, вышло более 35 тыс. человек.

Большая часть беженцев уезжает к своим родственникам и знакомым. Для остальных в провинции Эс-Сувейда сирийскими властями при содействии российского Центра примирения враждующих сторон развернуты два лагеря беженцев – «Джебаб» и «Рсас», в которых организовано круглосуточное дежурство бригад скорой помощи, открыты медпункты и пункты раздачи горячего питания. Все беженцы обеспечиваются сирийскими властями продовольствием, бутилированной водой и предметами первой необходимости. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Жители населенных пунктов южной зоны деэскалации сообщают о тяжелой гуманитарной ситуации в районах, контролируемых боевиками, из-за постоянной борьбы между действующими там формированиями за влияние и контроль над складами продовольствия. Местное население испытывает острый дефицит продовольствия, воды и медикаментов.

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