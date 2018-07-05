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Лучшим работником Почты России стал кот

Екатериан Масло
22:32 05.07.2018
Кот появился в одном из отделений Почты России в июне этого года.
Лучшим работником Почты России стал кот
Фото: Stibalova / V.Arco Images GmbH / Globallookpress

Лучшим работником года Почты России стал кот по кличке Рыжий из омского отеделения организации на Старой Московке. Об этом в четверг сообщила «Российская газета».

Хвостатому сотруднику вручили пакет сливок на награждении отличившихся сотрудников.

Рыжий лично присутствовал на мероприятии. На сцену его вынесла официальный представитель омского отделения Почты России Юлия Колотуша. Пушистого почтальона встретили громкими аплодисментами.

В пресс-службе УФПС Омской области отметили, что с появлением Рыжего в отделении увеличились доходы и показатели. Кот пришел в почтовое отделение в июне этого года. Сотрудники пытались его пристроить в добрые руки, но животное постоянно возвращался обратно. Его решили поставить на довольствие и даже сшили пушистому форму.

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