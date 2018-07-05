Пентагон рассказал об ответных мерах на угрозу Ирана перекрыть Ормузский пролив

Американская армия готова обеспечить свободу судоходства в ответ на угрозу Ирана перекрыть Ормузский пролив. Об этом заявил представитель Центрального командирования Вооруженных сил США капитан Билл Урбан, сообщил ТАСС.

Он рассказал, что США и партнеры обеспечивают безопасность и стабильность в регионе. Урбан подчеркнул, что они готовы обеспечить свободу навигации и коммерческие перевозки в соответствии с международными нормами.

Ранее заместитель начальника ставки Корпуса стражей исламской революции «Саралла» Исмаил Коусари заявил, что Иран может закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам.