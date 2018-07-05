Пентагон рассказал об ответных мерах на угрозу Ирана перекрыть Ормузский пролив
Ранее заместитель начальника ставки Корпуса стражей исламской революции «Саралла» заявил, что Иран может закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам.
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Американская армия готова обеспечить свободу судоходства в ответ на угрозу Ирана перекрыть Ормузский пролив. Об этом заявил представитель Центрального командирования Вооруженных сил США капитан Билл Урбан, сообщил ТАСС.
Он рассказал, что США и партнеры обеспечивают безопасность и стабильность в регионе. Урбан подчеркнул, что они готовы обеспечить свободу навигации и коммерческие перевозки в соответствии с международными нормами.
Ранее заместитель начальника ставки Корпуса стражей исламской революции «Саралла» Исмаил Коусари заявил, что Иран может закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам.