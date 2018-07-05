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Google обвинил в утечке документов с Docs своих пользователей

Екатерина Масло
21:20 05.07.2018
Ранее «Яндекс» стал индексировать в поиске документы Google Docs.
Google обвинил в утечке документов с Docs своих пользователей
Фото: pixabay.com

Сервис Docs работает корректно и надежно защищен для совместной работы.Такое сообщение опубликовала компания Google в своем блоге.

В сообщении говорится, что поисковые системы могут индексировать те документы, которые сами владельцы сделали публичными. Такая ситуация возможна в том случае, если опубликована ссылка на документ, хозяин которого сделал его доступным для поиска в интернете и просмотра пользователями.

Отмечается, что любой желающий может изменить настройки доступа к файлам и самостоятельно регулировать, какие именно файлы они хотят сделать доступными для просмотра, комментирования и редактирования другими пользователями.

Ранее «Яндекс» стал индексировать в поиске документы Google Docs.В некоторых файлах находилась информация приватного характера.  

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