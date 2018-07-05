На Украине инвалиду разорвали рот за русский язык

В Сумской области Украины русский язык стал причиной зверских издевательств над инвалидом. Мужчине из Донецка разорвали рот и бросили под автомобиль, требуя говорить на украинском языке. Инцидент произошел в селе Буймер.

Как сообщает украинское телевидение, на мужчину, инвалида 2-ой группы, шахтера-переселенца из Донецка, напала группа односельчан, когда он выходил из магазина.

Они требовали от него разговаривать с ними только на украинском языке. Однако, мирные уговоры не оказались ключом к решению спорной ситуации: жители села вытащили мужчину на проезжую часть и начали разрывать ему рот. Постепенно экзекуция становилась все более жестокой: людей прибавлялось, и несчастного переселенца попытались переехать автомобилем.

Мужчине удалось сбежать. Его доставили в больницу с рваной раной ротовой полости. В больнице с ним провели беседу полицейские. Следственно-оперативная группа приступила к проверке.