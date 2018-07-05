Путин оценил экономическую ситуацию в России

Президент России Владимир Путин заявил, что макроэкономическая ситуация в России по итогам пяти месяцев текущего года стабильна. Он рассказал, что по ключевым параметрам наблюдаются позитивные тенденции.

По словам российского лидера, рост промышленного производства за январь-май составил 3.2%. Он отметил, что сельское хозяйство «прибавило» на 2,5%, а грузооборот транспорта вырос на 3,1%.

Глава государства добавил, что планирует обсудить с членами правительства дополнительные предложения по стимулированию деловой активности, улучшению инвестиционного климата и по продвижению крупных инфраструктурных проектов.

Путин выразил надежду, что позитивная статистика сохранится.

Кроме того, российский лидер заявил о необходимости повысить адресность поддержки и придания дополнительного стимула развитию экономики.

Он пояснил, что нужно увеличить доходы граждан, повысить эффективность и адресность социальной поддержки, производительность труда. Кроме того, по словам президента, нужно многое сделать для развития малого и среднего предпринимательства.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо задать долгосрочный тренд на повышение устойчивости экономики и роста качества жизни населения.