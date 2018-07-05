В московском небоскребе лифт с пассажиром сорвался с 40-го этажа
Падение лифта на уровне 20 этажа прекратил сработавший тормоз.
В московском районе Ховрино мужчина пролетел в сорвавшемся лифте 20 этажей.
Инцидент произошел на улице Дыбенко, в жилищном комплексе «Корона Севера». Причина произошедшего неизвестна, но кабина лифта начала стремительно падать с 40-го этажа. Сработал тормоз, и падение прекратилось на уровне 20-го этажа. Все это время внутри находился мужчина.
Он остался в живых, точных данных о состоянии его здоровья нет.