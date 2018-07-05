Открывайте генконсульство и поднимайте там флаг – Захарова прокомментировала желание Порошенко поднять флаг Украины в Крыму
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Севастополе будет поднят флаг Украины.
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что единственный способ поднять в Севастополе флаг Украины – это открыть там консульство страны.
Она отметила, что президент Украины движется в направлении большей реалистичности.
По мнению Захаровой, против такого варианта у России никаких возражений быть не может.
Представитель отметила, что это нормальная дипломатическая практика. Захарова предложила Украине направить документы, открыть генконсульство с согласия России и поднимать там флаг.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Севастополе будет поднят флаг Украины. Об этом он сообщил во время поздравления личного состава ВМС Украины с профессиональным праздником.