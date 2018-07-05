В администрации США рассказали о возможных темах встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поднимет вопрос о нарушении РФ договора РСМД. Также лидеры двух стран обсудят темы стратегической стабильности и контроля вооружений. Об этом в четверг сообщило РИА Новости со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США. Он также заявил, что Соединенным Штатам и России необходим диалог по основным вопросам, без которого не удастся решить проблемы в двусторонних отношениях.

Чиновник считает, что выстраивание диалога – это то, что должно стать результатом саммита. Представитель администрации отметил, что нужны прямые обсуждения таких вещей, как вмешательство в выборы и злонамеренные действия.

Напомним, что первая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет в Хельсинки 16 июля. На ней президенты обсудят актуальные проблемы двустороннего сотрудничества.