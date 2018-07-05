В Госдуме РФ предложили вдвое увеличить количество разрешенного для хранения оружия

Депутаты Госдумы России подготовили законопроект, по которому количество разрешенного для хранения гражданами гладкоствольного и нарезного оружия увеличится вдвое. Также с 5 до 3 лет сократится необходимый для его приобретения стаж владения.

Как сообщается, инициатива может сделать проще процесс сбыта продукции производителям оружия, столкнувшимся с санкциями. Зампред профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействую коррупции Эрнест Валеев, являющийся одним из авторов проекта, рассказал, что в данный момент документ находится на рассмотрении и в ближайшее время может быть внесен в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

Еще одним участником подготовки поправок стал российский концерн «Калашников».

Также, согласно законопроекту, предлагается уточнить понятие «сервисного обслуживания оружия» и понимать под ним деятельность юридических лиц по чистке, смазке, регулировке оружия, замене его комплектующих и иным действиям с ним, не требующим получения разрешения или лицензии.