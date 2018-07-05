Музей авиации США поздравил американцев с Днем независимости фотографией российских Су-25
Аэрокосмический музей Сан-Диего опубликовал в Facebook фотографию российских истребителей-штурмовиков Су-25. Кадр прикрепили к посту с поздравлением американцев с Днем независимости США.
«Наша семья из аэрокосмического музея желает вам счастливого Дня независимости! <…> Приходите, чтобы почтить память величайших героев в истории космоса2, - написано в сообщении музея.
Некоторые пользователи обратили внимание на то, что на фотографии изображены российские Су-25.
«Российское вмешательство. Опять. Или просто ленивые редакторы?», - пошутил один комментатор.
«Спасибо за российский флаг в такой день», - написал другой.
Представители российского издательско-полиграфического комплекса отметили, что изображение было взято из их группы без разрешения. Администраторы сообщества пока не прокомментировали ошибку. Публикация доступна на сайте музея.