Музей авиации США поздравил американцев с Днем независимости фотографией российских Су-25

Аэрокосмический музей Сан-Диего опубликовал в Facebook фотографию российских истребителей-штурмовиков Су-25. Кадр прикрепили к посту с поздравлением американцев с Днем независимости США.

«Наша семья из аэрокосмического музея желает вам счастливого Дня независимости! <…> Приходите, чтобы почтить память величайших героев в истории космоса2, - написано в сообщении музея.

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что на фотографии изображены российские Су-25.

«Российское вмешательство. Опять. Или просто ленивые редакторы?», - пошутил один комментатор.

«Спасибо за российский флаг в такой день», - написал другой.

Представители российского издательско-полиграфического комплекса отметили, что изображение было взято из их группы без разрешения. Администраторы сообщества пока не прокомментировали ошибку. Публикация доступна на сайте музея.