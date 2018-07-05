Обратившиеся в больницу после инцидента в Эймсбери не заражены нервно-паралитическим веществом

В больнице британского Солсбери, в которую поступили жертвы инцидента в Эймсбери, сообщили, что после него за медицинской помощью обратились несколько человек, но никто из них не имеет признаков отравления нервно-паралитическим веществом.

Глава больницы Кара Чарльз-Баркс рассказала, в лечебное учреждение обратились несколько человек, но никаких особенных симптомов у них выявлено не было.

Также она отметила, что жертвы инцидента находятся в критическом состоянии, а больница работает в обычном режиме. Слова Баркс передают РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Лондон уведомил Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении двух человек в британском городе Эймсбери. Однако эксперты организации в данный момент не собираются посещать Великобританию, для того чтобы разобраться в ситуации.