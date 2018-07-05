Генпрокуратура проконтролирует расследование дела о продаже психотропного препарата матерью ребенка-инвалида

Генеральная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о продаже психотропного препарата матерью ребенка-инвалида. Речь идет о москвичке Екатерине Конновой, которая может оказаться в тюрьме за то, что хотела продать через Интернет излишек лекарства, которое перестало помогать ее сыну.

Женщина одна воспитывает ребенка, который страдает от детского церебрального паралича и эпилепсии. Для того чтобы купировать судороги, она приобрела препарат диазепам в социальных сетях. Позже дорогое лекарство перестало помогать, и Екатерина решила продать остаток. В момент сделки ее задержали правоохранители. Теперь Коннову подозревают в сбыте наркотиков. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Адвокат Конновой заявил, что будет привлекать врачей-наркологов, которые покажут, может ли наступить наркотическое опьянение после применения препарата.