МИД РФ потребовал найти виновных в осквернении памятника советским воинам в Вене

Российское посольство в Австрии заявило решительный протест из-за осквернения памятника советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац.

В Вене вновь осквернили монумент, установленный в честь советских военных. Памятник сооружен в память о 17 тысячах красноармейцев, погибших в ходе Венской наступательной операции. Вандалы облили черной краской постамент и возложенные к нему цветы.

Это не первый подобный случай. Мемориал трижды подвергался атакам вандалов за последние полгода. При этом каждый раз они использовали черную краску.

Министерство иностранных дел России потребовало найти виновных и устранить нанесенный ущерб. Москва неоднократно ставила вопрос об установке видеокамер для слежения за мемориалом.