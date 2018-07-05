Боевики передают тяжелое вооружение российским военным в Сирии: видео

Военнослужащие российского Центра по примирению 3 июля в сопровождении российской военной полиции провели переговоры в населенном пункте Босра в южной зоне деэскалации.

Результатом переговоров стала передача боевиками российским военным тяжелого вооружения, в том числе 160-миллиметрового миномета и танка Т-55, а также боевой машины пехоты.

Все больше населенных пунктов юго-запада Сирии благодаря российским переговорщикам Центра по примирению враждующих сторон присоединяется к процессу примирения.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки более пяти тысяч сирийцев покинуло западную часть юго-западной зоны деэскалации, подконтрольную боевикам.