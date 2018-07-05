В Росстандарте рассказали о методах борьбы с недоливом топлива на российских АЗС

Алексей Кулешов, заместитель руководителя Росстандарта, занимающегося вопросом проверки недолива топлива на автозаправочных станциях, рассказал «Звезде» о том, как организация обрабатывает жалобы граждан и что нужно делать, чтобы не стать жертвой произвола на АЗС.

По его словам, в данный момент можно констатировать, что недолив топлива - достаточно распространенное нарушение.

«Имеются различные технические возможности для установки вредоносного программного обеспечения на конкретной топливо-раздаточной колонке и фактически в режиме онлайн переключать работу устройств с одного режима на другой», - поделился Кулешов.

Как рассказал один из руководителей Росстандарта, мониторинг, непосредственно позволивший Федерации автовладельцев России получить данные о недоливе, проводился по экспериментальной неаттестованной методике. Поэтому полученные данные не претендуют на истину, но показывают, что проблема существует.

Как заявил Кулешов, в данный момент начинается применение мер по ее решению.

«Мы разрабатываем комплекс мер по борьбе с недоливом топлива на рынке. Такая работа была начата еще полгода назад. Есть проблема - надо решать», - подытожил Кулешов.

Для того чтобы не стать жертвой произвола на АЗС, он посоветовал обращаться в Росстандарт. По словам заместителя руководителя организации, в рамках имеющихся возможностей инспекторы обязательно отрабатывают все обращения.

Напомним, Федерация автовладельцев России проверила 34 сети АЗС в 11 субъектах РФ и выявила, что около 76% заправок обманывают своих клиентов, систематически недоливая горючее при заправке. Позже данный вопрос прокомментировали в Российском топливном союзе, заявив, что владельцы заправок не заинтересованы в таком мошенничестве.