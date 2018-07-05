Мария Захарова назвала давлением на редакционную политику задержание шеф-редактора Sputnik

Задержание шеф-редактора агентства Sputnik Валентина Роженцова - не что иное, как давление на редакционную политику. Такую оценку действиям латвийских властей дала сегодня Мария Захарова, официальный представитель российского МИД. Роженцов был задержан в Риге и доставлен в полицейский участок, где провел почти 12 часов, после чего его отпустили. Никакой протокол при этом составлен не был, добавила Захарова.

«Мы видим и констатируем давление на редакционную политику. После получения всех объяснений мы сделаем соответствующее заявление и, главное, будем работать с журналистским международным сообществом и с международными организациями, которые специализируются на защите прав представителей средств массовой информации», - заверила Захарова.

В Международной федерации журналистов задержание Валентина Роженцова назвали посягательством на свободу СМИ. В пресс-службе самого Sputnik обвинили латвийские власти в преследовании «инакомыслящих» журналистов.