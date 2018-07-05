ЕС продлил антироссийские санкции

Евросоюз заявил о продлении на полгода экономических санкций в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Такое решение поступило после доклада президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Европейском совете 28-29 июня.

Санкции затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы российской экономики.

Ранее ЕС продлил на год санкции против Крыма и Севастополя. Ограничительные меры запрещают гражданам ЕС и расположенным в Евросоюзе компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику республики, оказывать туристические услуги, а также экспортировать на полуостров некоторые товары и технологии.