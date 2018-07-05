Мощный и нереальный: в МВД Украины написали «сценарий» возвращения Донбасса

На Украине решили, каким «сценарием» воспользоваться для возврата Донбасса. В МВД страны рассказали о двух вариантах возможного развития событий. При этом сразу же открестившись от одного из них.

Советник главы МВД Украины Иван Варченко описал идеальные, по его мнению, с точки зрения страны варианты прекращения боевых действий в регионе и его возврата под контроль Киева.

«Первый - Россия добровольно отдает Крым, Донбасс и компенсирует все материальные убытки. Второй - мощный украинский солдат заходит в Москву», - заявил Варченко.

Однако после этих слов советник главы украинского МВД сразу же подчеркнул, что «на вещи надо смотреть реально и такие блестящие сценарии оторваны от жизни». Слова Варченко передает сайт Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

В данный момент глава МВД Украины занимается тем, что ездит по регионам и представляет предложенный министром внутренних дел Арсеном Аваковым план возвращения Донбасса под контроль Киева.

Между тем недавно украинские военнослужащие подорвались на своем же минном поле. Четверо военных погибли, пятеро получили ранения. При этом все они находились в состоянии алкогольного опьянения.