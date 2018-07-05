Британия не исключила новых мер против России из-за Эймсбери

В Великобритании не исключили принятия новых мер в отношении России из-за инцидента в Эймсбери. Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

Во время выступления в парламенте он рассказал, что сейчас министерство концентрируется на общественной безопасности и полицейском расследовании. Министр добавил, что по мере появления новой информации будет решено, какие действия необходимо предпринять.

Напомним, инцидент в Эймсбери произошел 30 июня. Двоих пострадавших обнаружили без сознания в одном из домов. Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу заявил, что их отравили веществом «Новичок». Позже появилось сообщение, что пострадавшие отравились наркотиками.