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Британия не исключила новых мер против России из-за Эймсбери

Екатерина Масло
17:11 05.07.2018
Глава МВД Великобритании отметил, что по мере поступления новой информации по инциденту в Эймсбери будет решено, какие действия нужно предпринять.
Британия не исключила новых мер против России из-за Эймсбери

В Великобритании не исключили принятия новых мер в отношении России из-за инцидента в Эймсбери. Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

Во время выступления в парламенте он рассказал, что сейчас министерство концентрируется на общественной безопасности и полицейском расследовании. Министр добавил, что по мере появления новой информации будет решено, какие действия необходимо предпринять.

Напомним, инцидент в Эймсбери произошел 30 июня. Двоих пострадавших обнаружили без сознания в одном из домов. Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу заявил, что их отравили веществом «Новичок». Позже появилось сообщение, что пострадавшие отравились наркотиками.  

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