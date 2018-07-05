Вячеслав Володин объяснил решение раскрыть размер пенсий депутатов

Данные о пенсиях депутатов Государственной думы обнародовали, чтобы избежать спекуляций на эту тему. Такое объяснение своим коллегам сегодня дал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, завершая пленарное заседание. Политика цитирует информационное агентство ТАСС.

«Эта информация была представлена в связи с тем, что на многих информационных ресурсах берут и придумывают, что пенсии депутатов - это сотни тысяч рублей. Но не будешь же опровергать или тем более подавать иски. Информация о размере пенсий депутатов размещена на сайте, пусть все ей руководствуются», - объяснил председатель Госдумы.

Согласно обнародованным данным, на заслуженном отдыхе народные избранники могут рассчитывать на сумму 46 626 рублей в месяц. А при исполнении своих обязанностей более десяти лет - на сумму 63 581 рубль.