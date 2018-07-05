«Снизим тарифы лайком»: пользователи Сети высмеяли рекламу Порошенко

В Сети высмеяли рекламную кампанию Петра Порошенко в Facebook. Интернет-пользователи обратили внимание на то, что некоторые из объявлений президента Украины заканчиваются фразой «Ставь лайк».

Так, например, Порошенко призывает ставить лайк тех, кто выступает против коррупции или считает Крым украинской территорией.

В Сети отметили, что подобный слоган выглядит так, будто президент Украины планирует решать проблемы в стране только с помощью лайков. Пользователи также в шутку придумали свои версии рекламных объявлений. Некоторые из них гласят: «Вернем Донбасс лайком!», «Снизим тарифы лайком!», «Проведем честные выборы лайком!».

Петра Порошенко нередко высмеивают в социальных сетях. В июне текущего года пользователей рассмешило торжественное открытие украинским президентом дорожного знака на отремонтированном участке трассы Запорожье - Днепр.