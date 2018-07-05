Грязная политическая игра - в МИД РФ отреагировали на события в британском Эймсбери

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала происходящее в британском Эймсбери «грязной политической игрой».

Она призвала британские власти отказаться от нее, не идти на поводу «определенных сил в Лондоне» и начать сотрудничество с российскими правоохранителями. По словам Захаровой, Россия готова к этому и по инциденту в Солсбери, и по инциденту в Эймсбери.

«Я уполномочена заявить, что российские правоохранительные органы к этому готовы», - сказала представитель МИД РФ.

При этом Захарова отметила, что официальные заявления Британии об ожидании взаимодействия от российской стороны вызывают шок, так как подобные предложения поступали с самого начала.

Также представитель МИД РФ поделилась, что пострадавшие при отравлении в Эймсбери вызывают искреннее сочувствие и переживания за их судьбу у Москвы.

«Мы искренне переживаем и желаем всем - а теперь, как нам заявляют, речь идет уже о четырех гражданах, двое из которых являются гражданами России, - скорейшего выздоровления», - заявила Захарова.

Напомним, в британском городе Эймсбери неподалеку от Солсбери были отравлены два человека. Британский министр внутренних дел проведет по этому поводу экстренное заседание правительственного комитета.