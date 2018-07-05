В России назвали самый популярный автомобиль

По итогам первого летнего месяца Lada Vesta стала самым популярным автомобилем среди российских покупателей. Всего было продано 9 843 машины, что на 3 234 больше, чем в прошлом году. С цифрами можно ознакомиться в отчете Ассоциации европейского бизнеса.

Серебро у еще одной тольяттинской модели, Lada Granta. Ее обладателями стали 9 182 человека. Занявшая третье место Kia Rio пополнила автопарк 8 808 человек. Четвертую и пятую строчки рейтинга занимают Hyundai Solaris и Hyundai Creta соответственно.

Lada Vesta на российском рынке доступна в четырех типах кузовов: седан, высокий седан, универсал и внедорожник. Автомобиль оснащается двумя видами двигателя: 1,6 и 1,8 литра, а также механической либо роботизированной трансмиссией. Ценник на самую популярную машину стартует с отметки 584 900 рублей.