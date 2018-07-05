Захарова призвала правительство Великобритании прекратить интриги с отравляющими веществами

МИД РФ призвал Великобританию прекратить интриги с химическими отравляющими веществами и не мешать расследовать дело об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом в четверг заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее стало известно о госпитализации двух человек в бессознательном состоянии в британском городе Эймсбери. Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу заявил, что их отравили веществом «Новичок». Он подчеркнул, что Скотленд-Ярд не видит связи между этим происшествием и отравленными в марте текущего года Скрипалями. Позже появились сообщения о том, что, вероятно, пострадавшие отравились наркотиками.