Захарова призвала правительство Великобритании прекратить интриги с отравляющими веществами
Кроме того, она попросила не препятствовать расследованию «дела Скрипалей».
Фото: Алексей Иванов / ТРК «Звезда»
МИД РФ призвал Великобританию прекратить интриги с химическими отравляющими веществами и не мешать расследовать дело об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом в четверг заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Ранее стало известно о госпитализации двух человек в бессознательном состоянии в британском городе Эймсбери. Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу заявил, что их отравили веществом «Новичок». Он подчеркнул, что Скотленд-Ярд не видит связи между этим происшествием и отравленными в марте текущего года Скрипалями. Позже появились сообщения о том, что, вероятно, пострадавшие отравились наркотиками.