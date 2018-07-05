Ушел из жизни французский режиссер-документалист Клод Ланцман

В Париже умер французский журналист Клод Ланцман. Он сыграл важную роль в популяризации истории о собиборском восстании. Об этом в четверг, 5 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Фонда Печерского, одного из создателей фильма «Собибор» Илью Васильева.

«Для фонда Александра Печерского наследие Ланцмана было очень важно. У него был некий особый авторский стиль в документальном кино о холокосте, о катастрофе европейского еврейства», - рассказал Васильев.

Он отметил крупные планы и разговоры журналиста со свидетелями тех событий. Кроме того, Васильев отметил вклад журналиста в популяризацию истории о подлинных героях Собибора. Документалист снял фильм «Собибор,14 октября 1943 года, 16 часов», который основан на беседе Ланцмана с одним из узников и активных участников восстания в Собиборе Йехудой Лернером.

Клод Ланцман родился 27 ноября 1925 года. Он снимал документальные фильмы о нацистских лагерях смерти. За девятичасовую картину «Шоа» был удостоен премии «Сезар», Берлинале и фестиваля в Роттердаме.