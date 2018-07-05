На Украине вступил в силу новый закон о национальной безопасности

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о национальной безопасности страны.

Как отметил украинский лидер, предшествующая подписанию работа была очень сложной, но теперь Украину ждут революционные изменения.

Документ вводит гражданский контроль сектора безопасности и обороны страны. Правительство Украины и ее общественность отныне смогут следить за тем, куда направляются поступающие в сферу деньги. Исключением станут только проекты под грифом «государственная тайна».

Порошенко выделил в качестве фундаментальных национальных интересов Украины государственный суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократический и конституционный строй. По его словам, это то, что должны чтить и защищать ВСУ.

Также украинский лидер предполагает создать парламентский комитет, который займется контролем государственных органов спецназначения с правоохранительными функциями. Об этом сообщает RT.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна планирует стать членом Евросоюза до 2025 года. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде.