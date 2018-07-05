Из музея в Нидерландах украли смертельный яд
Злоумышленники украли сейф, в котором и хранилось ядовитое вещество.
Фото: Erik Zachte / wikipedia
Флакон со смертельным ядом кураре был украден из Музея науки и медицины Германа Бургаве в нидерландском городе Лейден. Об этом в четверг, 5 июля, сообщила газета NL Times.
Вещество размером чуть меньше кубика сахара хранилось в стеклянном флаконе с красной крышкой и старинной надписью «Кураре». Пузырек находился в сейфе, который и украли злоумышленники.
Этот яд индейцы Южной Америки применяли на охоте, намазывая им наконечники стрел. В Нидерландах его используют как мышечный релаксант при эвтаназии.
В данный момент полиция ищет опасную реликвию и рекомендует обнаружившим вещество не прикасаться к нему.