Из музея в Нидерландах украли смертельный яд

Флакон со смертельным ядом кураре был украден из Музея науки и медицины Германа Бургаве в нидерландском городе Лейден. Об этом в четверг, 5 июля, сообщила газета NL Times.

Вещество размером чуть меньше кубика сахара хранилось в стеклянном флаконе с красной крышкой и старинной надписью «Кураре». Пузырек находился в сейфе, который и украли злоумышленники.

Этот яд индейцы Южной Америки применяли на охоте, намазывая им наконечники стрел. В Нидерландах его используют как мышечный релаксант при эвтаназии.

В данный момент полиция ищет опасную реликвию и рекомендует обнаружившим вещество не прикасаться к нему.