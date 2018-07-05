«НЛО» в Крыму попало на видео

Житель Крыма уверен, что ему посчастливилось заметить «инопланетную активность» над Черным морем. Видеозапись с запечатленным на ней «кораблем пришельцев» была опубликована на YouTube .

«НЛО в Крыму или же просто птица?» - задается вопросом автор ролика, отмечая, что снятый «объект белого цвета и отсвечивает на солнце».

На кадрах видно, как над водной гладью пролетает что-то похожее, по мнению автора видео, на инопланетный корабль.

Между тем в комментариях к видео ряд пользователей подвергли сомнению версию очевидца, предположив, что ему удалось снять обычный водный мотоцикл или птицу.