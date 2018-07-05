Тимошенко рассказала о подготовке к введению военного положения на Украине

Юлия Тимошенко ожидает введения военного положения на Украине. Лидер политической партии «Батькивщина» уверена, что с этой целью действующий глава государства Петр Порошенко якобы ведет переговоры с главами народных республик (ДНР и ЛНР).

«Порошенко хочет инициировать начало войны в Украине, чтобы дополнительно были захвачены ее территории. Он хочет вводить чрезвычайное положение, чтобы не проводить в стране выборы», - подчеркнула Тимошенко.

Ее слова цитирует korrespondent.net. Помимо этого, в своем заявлении Тимошенко напомнила, что на сегодня самая большая контрабанда идет через якобы оккупированные территории Восточной Украины.