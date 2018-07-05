«Под руководством вождя»: в Раде открылась выставка, прославляющая Гитлера

В Верховной раде Украины открылась выставка газет украинских националистов. Об этом сообщает издание Страна.ua.

Экспозиция под названием «Восстановление украинской государственности во время Второй мировой войны» посвящена 77-летию провозглашения Акта восстановления украинского государства 30 июня 1941 года.

Что примечательно, один из материалов украинских националистов прославляет нацистскую Германию и фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

«Возрождающееся украинское государство будет тесно взаимодействовать с национал-социалистической (нацистской - прим. ред.) великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире», - говорится в статье газеты «Самостійна Україна» от 10 июля 1941 года.

Помимо материалов, на выставке представлены фотографии и документы времен нацистской оккупации Украины летом 1941 года.