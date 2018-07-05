Лондон уведомил ОЗХО о ситуации в Эймсбери - Мэй

Лондон уведомил Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении двух человек в британском городе Эймсбери.

Однако эксперты организации в данный момент не собираются посещать Великобританию, для того чтобы разобраться в ситуации.

По словам представителя канцелярии британского премьера Терезы Мэй, в первую очередь провести расследование должна полиция, но специалистам ОЗХО доложено об инциденте, и они находятся в курсе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию об обращении Британии к России с просьбой о помощи в расследовании инцидента с отравлением в Эймсбери и выразил серьезную обеспокоенность этим происшествием.