Лондон уведомил ОЗХО о ситуации в Эймсбери - Мэй
Посещение Великобритании на данный момент не входит в планы экспертов.
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Лондон уведомил Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении двух человек в британском городе Эймсбери.
Однако эксперты организации в данный момент не собираются посещать Великобританию, для того чтобы разобраться в ситуации.
По словам представителя канцелярии британского премьера Терезы Мэй, в первую очередь провести расследование должна полиция, но специалистам ОЗХО доложено об инциденте, и они находятся в курсе. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию об обращении Британии к России с просьбой о помощи в расследовании инцидента с отравлением в Эймсбери и выразил серьезную обеспокоенность этим происшествием.