В Думе раскрыли размер пенсий депутатов

Среднемесячная пенсия депутата составляет 46 626 рублей, а при исполнении им обязанностей от пяти до десяти лет и более - 63 581 рубль. О своих доходах на заслуженном отдыхе рассказали сами народные избранники на сайте Государственной думы.

Депутат может рассчитывать и на прибавку к выплатам по старости. Она устанавливается в таком размере, чтобы сумма ежемесячной доплаты составляла: при стаже от пяти до десяти лет - 55% от зарплаты депутата, а при стаже свыше десяти лет - 75%. Если пенсионер проработал в Думе менее пяти лет, то ни на какие доплаты он рассчитывать не может.

Кстати, если после ухода с поста депутата Госдумы гражданин замещает государственную или муниципальную должность, выплаты приостанавливаются на срок исполнения им полномочий служащего.

Что касается заработной платы парламентария, то в этом году она составляет 399,3 тысячи рублей до уплаты подоходного налога. На руки депутат получает 347,4 тысячи рублей.