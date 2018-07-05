Владимир Путин обсудит сегодня повышение НДС

Президент России Владимир Путин проведет сегодня совещание по экономическим вопросам, на котором, как ожидается, будет обсуждаться и решение о повышении НДС и его влияние на экономику России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента.

«Не исключено, что экспертный обмен мнениями может состояться на этом совещании», - отметил Песков.

Ранее сообщалось, что правительство России внесло на рассмотрение депутатов Госдумы закон о повышении налога на добавленную стоимость с 18 до 20% с 1 января 2018 года.