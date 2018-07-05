«Натали Турс» объявила о начале выплаты компенсаций туристам

Компания «Натали Турс» на своем сайте разместила информацию о том, что с 4 июля начала выплаты компенсаций несостоявшимся туристам. Только на прямые выплаты уже направлено 800 тысяч рублей.

«Туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что у «Натали Турс» в конце июня возникли проблемы с чартерными программами, из-за чего компания объявила об аннулировании туров вплоть до октября этого года и пообещала вернуть деньги своим клиентам.