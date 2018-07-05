Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали для «беседы» в аэропорту Риги

Шеф-редактор Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс заявил, что его задержали в аэропорту Риги по возвращении из Москвы. Сотрудники латвийской полиции безопасности изъявили желание побеседовать с журналистом. Беседа длилась почти 12 часов без составления протоколов, рассказал Валентинс.

«Меня задержали для беседы, как это они назвали. Протоколов не составлялось. Полицию безопасности интересовали моя работа на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого ресурса в Латвии», - добавил он.

Подобная беседа не считается формальным задержанием. Валентинс Роженцовс является гражданином Латвии.