Столичный общественный транспорт станет бесплатным для подмосковных пенсионеров

С 1 сентября жители Московской области старше 60 лет смогут бесплатно пользоваться метро, автобусами и троллейбусами. О введении новых льгот для подмосковных пенсионеров сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы должны слышать то, о чем нас просят люди. Сегодня есть возможность выполнить этот запрос. Часть моих коллег в правительстве возражала, у них есть разные аргументы. Но я принимаю это решение и прошу вас его поддержать», - сообщил глава Московской области.