«Огненный гриб»: страшный взрыв АЗС попал на видео

Мощный взрыв прогремел на АЗС на границе Таджикистана и Киргизии. ЧП зафиксировали камеры регистраторов, установленных в автомобилях очевидцев случившегося.

Возгорание произошло ночью 4 июля на пограничной автозаправке неподалеку от села Хистеварз на трассе Худжанд - Канибадам, соединяющей Киргизию и Таджикистан. Ликвидировать огонь удалось совместными усилиями пожарных расчетов обеих республик.

На кадрах, распространенных очевидцами, видно, что огонь уничтожил заправку и административное здание станции, а также все автомобили, которые в момент ЧП находились на территории заправки. По данным экстренных служб, в результате происшествия сгорели один легковой автомобиль, два автобуса, два газовоза и пять грузовиков.

Причина пожара выясняется. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. По информации местных СМИ, в результате ЧП пострадали два человека.