«Газпром» опроверг информацию об аресте акций «Северных потоков»
В компании назвали заявление «Нафтогаза» о том, что суд в Швейцарии возобновил арест акций Nord Stream - 1-2, не соответствующим действительности.
Фото: nord-stream2.com
«Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» о том, что швейцарский суд по требованию украинской стороны возобновил арест акций обоих проектов «Северный поток».
«Информация не соответствует действительности», - заявили в компании.
Накануне «Нафтогаз» заявил об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG до тех пор, пока не будет рассмотрена его апелляция на предыдущее решение суда.