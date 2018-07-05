«Газпром» опроверг информацию об аресте акций «Северных потоков»

«Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» о том, что швейцарский суд по требованию украинской стороны возобновил арест акций обоих проектов «Северный поток».

«Информация не соответствует действительности», - заявили в компании.

Накануне «Нафтогаз» заявил об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG до тех пор, пока не будет рассмотрена его апелляция на предыдущее решение суда.