Губернатор Подмосковья рассказал о повышении зарплат бюджетникам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал 15%-ную прибавку к зарплатам учителей и медиков. Об этом глава региона объявил на заседании Московской областной думы.

«Добавлю, что повышение зарплат на 15% ждет и работников муниципальных учреждений культуры», - добавил глава региона.

Как сообщает телеканал «360», надбавку в сумме пять тысяч рублей также получат молодые педагоги и классные руководители.