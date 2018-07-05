Губернатор Подмосковья рассказал о повышении зарплат бюджетникам
С этого года врачи наиболее востребованных специальностей - педиатры и участковые терапевты - уже начали получать по 32 тысячи рублей к основной зарплате.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал 15%-ную прибавку к зарплатам учителей и медиков. Об этом глава региона объявил на заседании Московской областной думы.
«Добавлю, что повышение зарплат на 15% ждет и работников муниципальных учреждений культуры», - добавил глава региона.
Как сообщает телеканал «360», надбавку в сумме пять тысяч рублей также получат молодые педагоги и классные руководители.