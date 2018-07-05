Мы не получали просьб о помощи в расследовании инцидента в Эймсбери - Песков
Официальный представитель Кремля напомнил, что Лондон до сих пор не предоставил никаких убедительных доказательств по «делу Скрипаля».
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Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Британия обращалась к России с просьбой о помощи в расследовании инцидента с отравлением в Эймсбери, и выразил серьезную обеспокоенность этим происшествием.
Помимо этого, официальный представитель Кремля напомнил, что Лондон до сих пор не предоставил никаких доказательств обвинений России по «делу Скрипаля».
В среду утром два человека были обнаружены в Эймсбери без сознания. Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу заявил, что они пострадали от отравляющего вещества нервно-паралитического действия «Новичок», но призвал не обвинять в случившемся Россию.